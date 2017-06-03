Ресторан "Восток-сити" в Барнауле пошел под снос. Фото

Здание ресторана "Восток-сити" на улице Островского, 23, в Барнауле разбирают. Свидетелем процесса стал корреспондент ИА "Амител" .
Разбор начался около двух-трех недель назад. Последнее упоминание о деятельности ресторана датируется 2014-м годом. По нашей информации, на этом месте будет построен многоквартирный жилой дом с объектами общественного назначения.
Собственником ресторана являлось (на момент последнего упоминания о работе ресторана) ООО "Ранд". Юридический адрес совпадает с ООО "Ранд", которое является залоговым кредитором ЗАО "Завод алюминиевого литья". Сейчас завод проходит процедуру банкротства по заявлению компании "Алтайэнергосбыт", которому завод должен более 11 млн рублей. В целом долги завода перед всеми кредиторами оцениваются в 430 млн рублей.
По данным, "СПАРК-Интерфакс" ООО "Ранд" зарегистрировано в Барнауле в 2006 году. Сфера деятельности — ресторанный бизнес.
Комментарии