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Десять тысяч рублей штрафа получила жительница Барнаула за то, что пыталась продать цифровой видеорегистратор, закамуфлированный под пульт управления автомобильной сигнализацией. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по Алтайскому краю.
Одна продажа состоялась летом прошлого года около одного из развлекательных заведений города. Женщина передала покупателю товар. Это устройство предназначено для негласного получения акустической и визуальной информации. Оборот таких устройств запрещен на территории России.
Спустя пару месяцев женщина продала еще и приемо-передающее устройство стандарта GSM. Но свой замысел она не смогла довести до конца, так как в ходе оперативно-розыскных мероприятий специальное устройство было изъято сотрудниками ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Дома у подсудимой правоохранители нашли две видеокамеры, закамуфлированные под шариковые ручки.
Комментарии
нельзя такое народу иметь. вдруг кто заснимет противоправные действия чьи этож нарушение апсолютного доверия как никак ониж все чесные
Поддерживаю предыдущего оратора.