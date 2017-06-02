Фото: voda.org.ru
Уровень воды в реке Обь в районе Барнаула за сутки упал на девять сантиметров, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
"На утро 2 июня уровень воды в реке Обь составляет 470 сантиметров над нулем водомерного столба", — сказано в сообщении ведомства.
В ведомстве уточняют, что паводковая обстановка в микрорайоне Затон стабильна. В этом поселке пока не перекрыты дороги.
Ранее ИА "Амител" сообщало, что подъем уровня воды в реках региона произошел после двухдневных дождей. Накануне уровень воды в Оби около Барнаула вырос на сантиметр и составил 489 см на нулем водомерного столба.
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