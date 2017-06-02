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Минздрав предлагает запретить господдержку фильмов со сценами курения

, ИА "Амител"
При этом рабочий день курильщиков решили не увеличивать

Российские фильмы, в которых есть сцены с курением или демонстрацией табачных изделий, не смогут рассчитывать на государственную бюджетную поддержку.

Такое предложение содержит дополненная версия антитабачной концепции, разработанной Минздравом на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу.

По данным газеты "Известия", помимо этого, ведомство, отвечающее за здоровье россиян, решило отказаться от идеи продлить рабочий день курильщиков. Они будут работать так же, как обычные сотрудники.

Также из концепции исчез пункт, который предполагал запрет на продажу сигарет людям, рожденным после 2015 года. В документе также больше не фигурируют конкретные ставки акцизных сборов на ближайшие годы.

При этом ужесточились требования к стандартизированным пачкам сигарет. Для них должны быть установлены требования к длине, высоте, ширине и цвету потребительской упаковки табачных изделий, а также к информации, размещаемой на упаковке. Ранее ведомство настаивало лишь на стандартизированной пачке без товарного знака.

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Комментарии

2.06.2017 09:55
- гость -

а наладить нормальную работу хотя бы поликлиник Минздрав не предлагает? а снизить цены в аптеках?

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