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Глава Минтранса Максим Соколов заявил в интервью телеканалу НТВ, что его ведомство рассматривает вопрос о запрете проноса алкоголя из duty free в самолеты.
По словам министра, пока рано говорить об окончательных выводах, решение еще не принято. С одной стороны, пассажиры покупают в этих магазинах спиртное, выпивают и дебоширят во время полета. Но, с другой стороны, если это решение будет принято, то тогда нужно будет пересматривать систему сдачи багажа практически во всех аэропортах.
Дело в том, что если duty free перестанут торговать алкогольными напитками, то доход потеряют не только торговые точки, но и аэропорты.
Комментарии
Идиотизм! Не пускайте пьяных на борт и все!Система проверки как у ГАИ .