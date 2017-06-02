Банкет, свадебная церемония – все нужно продумать до мелочей, чтобы потом с восхищением вспоминать о прошедшей свадьбе. Образ невесты – самая трепетная часть и, конечно, для невесты самая важная. Все должно быть идеально: платье, аксессуары, макияж ну и, конечно же, свадебная прическа.

Эксклюзивная свадебная прическа – это дело рук профессионалов, которые уже решат, нужна ли, например, процедура полировки волос, если волосы повреждены, посоветуют окрашивание или мелирование, ведь к каждой невесте должен быть сугубо индивидуальный подход. Кончики в прическе не должны быть ломкими и некрасиво торчащими, ну а если прическа предполагает прямой распущенный волос, то он должен выглядеть шелковистым и струящимся.

Сегодня каждая невеста хочет выглядеть не только ослепительно, но еще и модно. Поэтому и в прическе нужно придерживаться модных тенденций. По-прежнему в моде волна и локоны, классические прически, однако быстро набирают популярность и прически в стиле небрежность, легкость волос.

Как не ошибиться в мастере по прическе и макияжу? Как найти именно "своего"? Прежде всего, это должен быть профессионал своего дела с большим опытом работы. Плюсом будут такие услуги, как выезд на дом, возможность сделать прическу маме или подруге, при необходимости наличие в салоне визажиста, чтобы сделать подходящий к прическе макияж, наличие качественной косметики, всевозможных шпилек и лака для волос.

Свадьба – день суматошный. Важно, чтобы прическа держала форму весь день, была четко зафиксирована и не смотрелась как монолит, залитый краской. Вместе с прической, конечно же, делают маникюр со свадебным дизайном, педикюр и депиляцию. И, безусловно, белоснежное платье будет смотреться безукоризненно на слегка загорелом теле. Чтобы улыбка невесты была восхитительна, белые зубки как никогда кстати. Обычно отбеливание занимает 40 мин., а оттенок зубов отбеливается на 6-8 тонов. Не нужно забывать и о сильном поле. В этот праздничный день женихам нужно сделать не только стрижку, но и мужскую укладку для волос. Привести в порядок бороду при ее наличии, побриться у профессионала своего дела – свадьба бывает один раз в жизни.

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