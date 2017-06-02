Депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко сообщил о намерении комитета ГД по охране здоровья расширить федеральную программу "Земский доктор" и включить в нее малые города. Об этом он рассказал на встрече с журналистами в среду, 31 мая.
"Мы планируем пролонгировать программу "Земский доктор". Хотим включить малые города", — сказал депутат.
В Алтайском крае в данную категорию (малые города с численностью населения до 50 тысяч человек) могли бы попасть Алейск, Белокуриха, Заринск, Славгород и Яровое, а также города районного значения Горняк, Змеиногорск, Камень-на-Оби.
Сейчас же по одному миллиону рублей врачи получают за переезд на работу в село, рабочий поселок и поселок городского типа.
Читайте также: Врачи особого назначения, или Почему анестезиологами становятся фанатики?
Федеральная программа "Земский доктор" была запущена в России в 2012 году. Каждый год из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования выделяется около 3,2 млрд рублей.
По официальной информации, за четыре года реализации программы в село переехали 24 тысячи врачей. В Алтайском крае — 846 врачей.
По действующим на сегодня правилам (программа несколько раз менялась) миллион за переезд на работу получают врачи до 50 лет, имеющие высшее образование.
Комментарии
Видимо не только в районных центрах работать не кому, лихо ухайдакали советскую систему здравоохранения