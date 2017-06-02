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Сотрудники Fix Price в Заринске удерживали ребенка за кражу жвачки – СУСК

, ИА "Амител"
Инцидент произошел еще в апреле. В данный момент проводится проверка

Фото: new-retail.ru

Следователи в Алтайском крае инициировали проверку после того, как в СМИ появилась информация о задержании ребенка сотрудниками магазина Fix Price в Заринске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Известно, что инцидент произошел еще в апреле этого года, но местное СМИ написало об этом только 31 мая. Издание сообщило, что сотрудники магазина заподозрили семилетнего мальчика в краже жвачки. До приезда полицейских они задержали ребенка, поместив его в служебное помещение.  Приехавшие в магазин полицейские отдали ребенка родителям. 

В ходе проверки следователи должны будут выяснить все обстоятельства инцидента и дать правовую оценку действиям сотрудников магазина.

 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

2.06.2017 11:04
- гость -

Все правильно было сделано, если родители не научили свою личинку что воровать нельзя, пусть другие научат.

0  0
2.06.2017 11:12
- гость -

а потом выяснится что родители работают где-нибудь вроде эха москвы, подадут в суд, суд выиграют
ну как с мальчиком попрошайкой в москве

0  0
2.06.2017 11:12
гость

Интересно было бы услышать, а что должны были делать сотрудники охраны? Пожелать счастливого пути и дать с собой еще жвачки? Или запомнить приметы мальчика и сообщить их прибывшему наряду полиции?

0  0
2.06.2017 11:13
- гость -

"Заподозрили в краже" - кража-то подтвердилась?

0  0
2.06.2017 11:15
гость

А нахрена платить зарплату охраннику, запоминающему приметы вора? Для этого можно установить видеокамеру, она лучше запомнит. Потом писать заявления и пусть полиция ищет

0  0
2.06.2017 11:17
гость

Представил: группа мальчиков катит к выходу тележку со жвачкой, а охранники боятся их остановить и кричат вслед: "Мы вас запомнили!"

0  0
2.06.2017 11:18
- гость -

сотрудники охраны должны были незаметно нагрузить карманы мальчика дорогостоящими и тяжелыми товарами, чтобы он
1) далеко не успел убежать к моменту приезда полиции
2) нанес ущерб не на 20 рублей, а больше

0  0
2.06.2017 11:20
- гость -

кстати как такая идея - раз женщин могут досматривать только женщины (полицейские), то против детей-воришек должны дежурить дети-хулиганы...

0  0
2.06.2017 11:20
- гость -

Да, прям за жвачку ребенка решили растерзать?
кража подтвердилась? доказательства есть?

а может сотрудники сами на руку не чисты?

0  0
2.06.2017 11:21
гость


2.06.2017 11:18
- гость -
нанес ущерб не на 20 рублей, а больше

То есть на 20 рублей мальчики могут брать без проблем?

0  0
2.06.2017 11:22
гость


2.06.2017 11:20
- гость -
а может сотрудники сами на руку не чисты?

Поймали мальчика и решили свесить на него недостатчу в 20 рублей?

0  0
2.06.2017 11:33
Саныч

комментаторы умом не блещут.
не тот Амик стал уже.

0  0
2.06.2017 11:34
Саныч

Сережа, ты то как такое читаешь? с ума то еще не сошел?

0  0
2.06.2017 11:37
гость

Вопросов задали много, ответов нет, очевидно нет людей, знающих ответы

0  0
2.06.2017 11:39
- гость -

2.06.2017 11:22
гость
вы не ответили факт кражи подтвердился или нет....

недостачи в магазинах бывают частенько, но если малец стоял возле жвачек и трогал их руками - это не значит что украл.

0  0
2.06.2017 11:41
гость

Потрогал, понюхал и пошел к выходу

0  0
2.06.2017 11:52
BLATNOI 2017

АМИК А ПОЧЕМУ НА КАРТИНКЕ ИКЕА С УМА СОШЛИ ЧТО ЛИ УБЕРИТЕ КАРТИНКУ

0  0
2.06.2017 11:54
Саныч

АМИК А ПОЧЕМУ НА КАРТИНКЕ ИКЕА С УМА СОШЛИ ЧТО ЛИ УБЕРИТЕ КАРТИНКУ

да там просто ИК, ни чо страшного

0  0
2.06.2017 12:04
- гость -

А владельцы бизнеса, когда выдают зп в конвертах не воруют? Или когда уклоняются от уплаты налогов? Не воруют? Или когда на ценники на ветрине одни, а в чеке другие? Или на просрочке даты переклеивают? Тоже норм с воспитанием. А холопье всякое за 10 тыров в месяц готово и бабку за пучок укропа в чулане до смерти замучить или ребёнка в нем держать.

0  0
2.06.2017 12:08
гость

Малолетние в возрасте от шести лет вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, а как узнать что мальчику уже 6? Может ему 5, просто он крупный? А пятилетний не может сам покупать. Может охранники, чтобы подстраховаться от подозрительного мальчика, должны были попросить его сходить за родителями, прежде чем ходить по магазину?

0  0
2.06.2017 12:11
гость



2.06.2017 12:04
- гость -
А владельцы бизнеса, когда выдают зп в конвертах не воруют? Или когда уклоняются от уплаты налогов?

Хорошее оправдание для воровства, все в магазины, воровать у воров? В 1917 так было

0  0
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