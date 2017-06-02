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Администрация Трампа с начала работы хотела снять санкции с России – СМИ

, ИА "Амител"
Президент США готовил вопрос о снятии санкций с России в одностороннем порядке

Сотрудникам госдепа США вскоре после вступления в должность президента Дональда Трампа новой администрацией была поставлена задача разработать предложения по ослаблению санкций против России. Но воплощению этой идеи сопротивлялись члены старой команды экс-президента Барака Обамы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала Yahoo News.  

"Белый дом серьезно обдумывал отмену санкций в одностороннем порядке", — рассказал порталу бывший сотрудник госдепа Дэн Фрид. Собеседник добавил, что ему начали поступать многочисленные звонки от разных чиновников, которым поручили разработать пакет мер по снятию санкций. Чтобы не допустить этого, Фрид обратился к конгрессменам, в том числе к сенатору-демократу Бену Кардину. Он попросил в срочном порядке принять закон, осложняющий снятие санкций для Трампа.

Помощник госсекретаря США при Обаме Том Малиновски также сообщил Yahoo News, что всячески пытался препятствовать снятию санкций. "Это была бы абсолютная победа для русских", — сказал Малиновски. 

О том, что возможность отмены санкций рассматривали, подтвердили и несколько высокопоставленных представителей Белого дома. Это делалось для того, чтобы обрести в лице России крупного единомышленника для борьбы с террористами в Сирии. Необходимость экстренно протягивать этот закон отпала после скандала вокруг советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна.

Напомним, Флинн 13 февраля 2017 года ушел в отставку после того, как стало известно, что он не полностью проинформировал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком


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Комментарии

2.06.2017 10:52
гость

Прикольно, белый президент США хочет, но не может снять санкции, который ввел черный президент.

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2.06.2017 11:18
- гость -

Видимо черного бывшего президента посетили люди в чёрных пиджаках и тихо сказали:Ты у нас кейсы брал?-Ну,брал.-Ты нашим наставлениям следовал?-Ну следовал.-Ты слышал,что сейчас новый собирается делать?-Ну слышал мельком.-Так вот собирай свою команду и отрабатывай как положено,пенсионер керов.

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2.06.2017 11:58
гость

Трамп не хотел оказывать бесплатную военную помощь Украине, Трамп не хотел расширения НАТО, Трамп хотел снять санкции с России - так и правда Трампа можно заподозрить в симпатиях к России. А это для президента США не приемлемо

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2.06.2017 12:07
Павсекакий

11:18, тебе бы книжки писать, фантазёр

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