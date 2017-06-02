Фото: Валерия Келина
Второй "Макдоналдс" достраивают в Алтайском крае на трассе между Барнаулом и Новоалтайском.
Ресторан быстрого питания расположен рядом с заправкой "Лукойл". Судя по фотографиям, помещение внешне уже готово. Даже размещены вывески.
Напомним, небывалым ажиотажем обернулось открытие летом прошлого года первого ресторана "Макдоналдс" в Барнауле на Павловском тракте. В день открытия ресторан посетили около 7,5 тысяч человек. Объект открыла новокузнецкая компания "ГиД".
Комментарии
Раза три в день там проезжаю (старый макдональс) чото машин не вижу. Продают каку, только кола понравилась, и это, чай майский в пакетиках это круто.
А рабочие места, да ещё налоги в бюджет, сразу всё попрёт!