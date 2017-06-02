Пятница, 2 Июнь, 12:19

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Три месяца счастья: какой летний отдых вы устроите своему ребенку?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,54
€ 63,53
Brent

19°
Обь
470см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защиты детей-2017Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017
Новости

Смотрим на достраивающийся "Макдоналдс" около Новоалтайска

, ИА "Амител", Кристина Десяткова
Первый ресторан "Макдоналдс" был открыт в Барнауле летом прошлого года

Фото: Валерия Келина

Второй "Макдоналдс" достраивают в Алтайском крае на трассе между Барнаулом и Новоалтайском. 

Ресторан быстрого питания расположен рядом с заправкой "Лукойл". Судя по фотографиям, помещение внешне уже готово. Даже размещены вывески.

Напомним, небывалым ажиотажем обернулось открытие летом прошлого года первого ресторана "Макдоналдс" в Барнауле на Павловском тракте. В день открытия ресторан посетили около 7,5 тысяч человек. Объект открыла новокузнецкая компания "ГиД". 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

2.06.2017 11:41
Саныч

Раза три в день там проезжаю (старый макдональс) чото машин не вижу. Продают каку, только кола понравилась, и это, чай майский в пакетиках это круто.

0  0
2.06.2017 12:18
- гость -

А рабочие места, да ещё налоги в бюджет, сразу всё попрёт!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
12:12
В ожидании мэра: гордума приняла порядок конкурса на пост главы Барнаула 0
12:02
45 партий имеют право пойти на выборы в Алтайском крае в 2017 году 0
11:57
Какая погода ждет жителей Алтайского края в первые летние выходные? 0
11:37
Смотрим на достраивающийся "Макдоналдс" около Новоалтайска 2
11:27
Психологические аспекты: как квадратные метры влияют на крепость семьи 2
11:12
Что такое Парижское соглашение и почему США решили из него выйти? 2
11:01
Сотрудники Fix Price в Заринске удерживали ребенка за кражу жвачки – СУСК 21
10:48
Минтранс хочет запретить проносить алкоголь из duty free в самолеты 1
10:40
Какой должна быть свадебная прическа?: советы специалистов 0
10:31
Администрация Трампа с начала работы хотела снять санкции с России – СМИ 4
10:30
Как получить стипендию или грант для обучения за рубежом? 0
10:21
Депутаты Госдумы хотят включить в программу "Земский доктор" малые города 1
10:14
Как отдыхаем на День России в 2017 году? 3
10:03
Вода в реке Обь в Барнауле за сутки спала на девять сантиметров 0
09:53
Какой праздник мы отмечаем 12 июня? 13
09:37
Минздрав предлагает запретить господдержку фильмов со сценами курения 5
09:30
Элитная парфюмерия: как не стать жертвой мошенников 0
09:30
Пенсионерка из Барнаула вошла в топ-10 на соревнованиях на планшетах 2
09:25
Подозреваемого в покушении на Путина ранили в Киеве 0
09:12
Суд оштрафовал жительницу Барнаула за продажу ручек с видеокамерой внутри 6
08:50
Более получаса тушили жилой дом в Барнауле 2
08:32
Подростки разрисовали краской знаменитые буквы "Барнаул" 15
08:30
Более тысячи человек приняли участие в "Зеленом марафоне" 0
08:14
Более 20 человек тушили надворные постройки в Барнауле 3
07:30
Копите деньги: сколько стоит сделать ремонт в Барнауле? 8
07:04
Как оформить загранпаспорт в 2017 году? Пошаговая инструкция 4
06:46
Боль и чаяния: когда в Барнауле отремонтируют проспект Красноармейский? 16
06:32
Дождливую и теплую погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае 2 июня 0
03:01
Школьник спас двух девочек, тонущих в реке в Омске 7
02:01
Путин пословицей ответил на вопрос о предотвращенных охраной покушениях 12
01:01
Программа маткапитала может быть продлена до 2023 года 0
00:01
Сын Боба Марли стал совладельцем ежемесячника о марихуане 0
23:44
Россияне с каждым годом сильнее желают выходить на пенсию попозже - Кудрин 23
23:12
Пенсия к 2030 году будет как два прожиточных минимума - глава ПФР 8
22:55
Зарплату бюджетникам, оказавшимся вне майских указов, повысят сразу на 3,8% 5
22:33
Мост в Крым соединит два берега уже этой осенью 0
22:10
Путин подписал изменения в закон о выборах президента 2
21:44
Умер экс-охранник Освенцима, причастный к смерти 170 тысяч человек 4
21:22
"Евровидение" на Украине обошлось в 20,4 млн евро 0
20:54
Чубайс назвал солнечную энергетику национальным стартапом 3
20:33
Женщина пожаловалась полицейским на преследование подмосковного вампира 0
20:04
МВД России потребовало "презумпции доверия" к полицейским 11
19:46
Колесо обозрения за 9,5 млрд рублей планируют установить в Санкт-Петербурге 4
19:35
1 июня, Захарова и финский журналист: самое популярное в соцсетях 0
19:18
Врачи алтайского кардиоцентра используют новую технологию обследования 0
18:47
Путин заявил, что в некоторых странах русофобия "плещет через край" 5
18:31
Восемь пожарных тушили полыхающую машину в центре Барнаула 0
18:25
Форум развития Рубцовска пройдет на Алтае в конце июля 1
18:18
"Детство — это чудо!" Amic.ru подводит итоги детских конкурсов 0
18:04
Неизвестные в Барнауле полностью "разули" ВАЗ и поставили его на асфальт 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.