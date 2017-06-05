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Новосибирский застройщик дарит покупателям летние скидки

, ИА "Амител"
Квартиры в перспективном районе Новосибирска можно приобрести со значительной скидкой

Самое перспективное направление за Уралом и город, в сторону которого чаще всего смотрят желающие уехать, – Новосибирск. Это город, который сносит своей энергией, который живет по полной, не сбавляя темпов роста и жизни с самого появления. Здесь можно легко построить карьеру в любой области, здесь есть все возможности для собственного бизнеса и старта любых проектов, для получения достойного образования.

Сегодня купить квартиру в одном из самых лучших районов Новосибирска – наукограде Кольцово – стало еще доступнее. ООО "Строительная фирма Проспект" предлагает приобрести квартиру в сдающихся уже в этом году домах на самых выгодных условиях.

При заключении договора в период с 1 мая по 31 июля 2017 года на отдельные виды квартир в этих домах действует специальная акция "Выгодное лето" — скидка до 300 000 рублей в зависимости от площади квартиры.

Уже в июле сдается дом №7 по ул. Рассветной с квартирами повышенной комфортности площадью от 82 до 113 кв. м. Дом расположен в живописной лесопарковой зоне, с прекрасным видом из окон. Просторные комнаты изолированы друг от друга, квартиры оборудованы двумя санузлами, большой гардеробной. Лоджии застеклены. Особенно порадуют новоселов этих квартир высокие трехметровые потолки.

Приятным дополнением к вышеупомянутой акции является предложение от строительной фирмы "Проспект": на все квартиры дома №7 при заключении договора с 22 мая по 30 июня 2017 года, при условии 100% оплаты, действует скидка 1 000 рублей с каждого квадратного метра квартиры.

Инфраструктура микрорайонов наукограда включает в себя все необходимое для комфортного проживания: детские сады и школы, медицинские учреждения и спортивные объекты, горнолыжную трассу и парк отдыха. Современные, архитектурно выверенные и великолепно благоустроенные микрорайоны сохраняют главные достоинства научного городка, которые существовали изначально: камерность, уют, продуманность до мелочей, чистота и первозданная природа — все это и сегодня притягивает новых жителей.

Компания "Проспект" – одна из старейших и надежных строительных компаний столицы Сибири – в этом году отпраздновала свой 20-летний юбилей. С февраля 1997-го по сегодняшний день "Проспектом" было введено в эксплуатацию 36 домов, более 5000 семей отпраздновали новоселье.

За ходом строительных работ можно наблюдать на сайте компании по веб-камерам. Также компания подготовила виртуальный тур по Кольцово.

После сдачи дома на высоком уровне обслуживает собственная управляющая компания.

Проектная декларация размещена на сайте.

ООО "Строительная фирма Проспект" 
Адрес: 630559, Новосибирская область, Наукоград Кольцово, д. 34 
Приемная: +7 383 306-13-00, info@sf-prospekt.ru 
Отдел реализации:
тел. +7 383 336 76 73, +7 913 777 55 00 (подключен WhatsApp)
Режим работы:
Пн-пт с 8-00 до 18-00 (без обеда)
Сб с 10-00 до 14-00
Воскресенье — выходной
zakaz@sf-prospekt.ru
Сайт: sf-prospekt.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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