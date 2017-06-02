Из 46 зарегистрированных местных отделений партий 45 имеют право пойти на выборы в Алтайском крае в 2017 году. Об этом сообщили на заседании избирательной комиссии.
"В регионе зарегистрировано 46 региональных отделений политических партий, из них 45 имеют право принимать участие в выборах. Партия "Беспартийная Россия" не имеет достаточного количества региональных отделений по стране, поэтому не может принимать участия в выборах", — сообщили ИА "Амител" в пресс-службе краевого избиркома.
По словам заместителя начальника регионального Управления Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю Марины Фофановой, партия ликвидируется, если в течение семи лет подряд она не принимает участия в выборах.
Региональные отделения партий в Алтайском крае:
Партии высокой активности: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия".
Партии средней активности: "Яблоко", "ПАРНАС", "Партия Великое Отечество".
Партии низкой активности: "Патриоты России", "Партия роста", "Гражданская платформа", "Родина", "Российская экологическая партия "Зелёные".
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Партии без какой-либо активности: "Народная партия "За женщин России", "Монархическая Россия", "Партия Мира и Единства", "Честно /Человек. Справедливость. Ответственность", "Партия налогоплательщиков России", "Демократический выбор", "Трудовая партия России". "Против всех", "Российская социалистическая партия", "Партия дела", "Союз труда", "Женский диалог", "Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик", "Партия возрождения села", "Развитие России", "Достоинство", "Российская партия садоводов", "Гражданская инициатива", "Партия возрождения России", "Национальный курс", "Родная партия", "Спортивная партия России "Здоровые силы", "Партия Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров", "Партия Поддержки", "Партия родителей будущего", "Партия пенсионеров", "Аграрная партия", "Молодая Россия", "Российский общенародный союз", "Российская партия пенсионеров за справедливость", "Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов — Народу", Партия социальной защиты, "Автомобильная Россия", "Партия возрождения села".
Справка
10 сентября 2017 года в Алтайском крае пройдут муниципальные выборы. Представительные органы будут сформированы в Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Яровом, а также 46 районах края. Жителям предстоит выбрать 979 депутатов уровня городов и районов, более пяти тысяч депутатов сельского уровня, 189 глав сельсоветов.
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