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Психологические аспекты: как квадратные метры влияют на крепость семьи

, ИА "Амител", Ирина Киселева
На жилищном вопросе закольцовано много психологических проблем

Невысокие зарплаты, кредиты, желание получить долгожданную квартиру с государственной поддержкой и другие очень важные причины заставляют многие семьи жить в небольших квартирах. О том, как теснота влияет на крепость отношений, портал Amic.ru выяснил у психолога высшей категории Светланы Смирновой.

"Переполненный автобус"

Вокруг жилищного вопроса крутится большое количество психологических проблем и вопросов. Они не связаны с квадратными метрами напрямую, но косвенно затрагивают многие важные аспекты жизни. Дело в том, что у каждого члена семьи должно быть личное пространство. Если оно нарушается теснотой и у человека даже нет возможности нормально выполнять уроки, спать, кушать, начинают возникать проблемы.

Как отмечает психолог Светлана Смирнова, эту ситуацию можно сравнить с переполненным транспортом. Когда люди сидят в полупустом автобусе, они ведут себя спокойно, так как достаточно свободного пространства. Но если автобус набит битком, поведение людей меняется, повышается градус напряжения. Они начинают складывать друг на друга руки, ноги, толкаться, психовать. И даже если это внешне не проявляется, внутри возникает агрессия. 

"Количество квадратных метров в конфликтах имеет определяющее значение. Когда приходит человек за помощью и ты узнаешь, что на 12 квадратных метрах в коммуналке живут шесть человек, решить их проблему невозможно. В этой семье градус напряжения постоянно высокий. Так будет до тех пор, пока не решится задача увеличения квартиры. Только когда люди рассядутся, появится пространство (хотя бы по 7 квадратных метров на человека), можно будет начать решать конфликт, который возникает на другой почве", — объясняет психолог.
Конфликты и супружеские обязанности

Пока места мало, часто ссорятся дети. Они не могут поделить пространство, портят друг другу вещи, разрисовывают учебники и тетради, дерутся. Эти конфликты продиктованы конкретно теснотой. Нужно, чтобы у каждого был свой угол. 

При этом если у ребенка старше трех лет нет своей комнаты, у него появляются сложности с психологическими границами. Ребенок не понимает, где его территория, а где чужая, где заканчивается его свобода и место для эмоций и открытости. При этом просто наличия своей комнаты недостаточно, если, например, ребенку запрещают обустроить ее так, как он посчитает нужным — это его самовыражение, формирование вкуса и предпочтений.

Не менее серьезные проблемы у взрослых. Заведя семью, они остаются мужчиной и женщиной. Но исполнять супружеские обязанности, когда в одной комнате с вами спит ребенок, это как минимум неправильно.

"Семейные люди, проживающие в очень стесненных условиях, предпочитают решать эти вопросы на стороне. Часто теснота становится причиной срывов и измен. Не менее печальны ситуации, когда родители очень раскованны и рано увиденные ребенком интимные сцены оставляют след, потому что это трактуется неправильно. Когда дети растут в такой обстановке, это очень печально", — отмечает психолог.

Жизнь с родителями

Объясняя различными причинами, некоторые взрослые дети ( у многих, кстати, уже есть свои дети) продолжают жить с родителями. Психолог отмечает, что это просто недопустимо. Когда в одной квартире живет несколько поколений, происходят серьезные эмоциональные нарушения, частые конфликты. Очень сложно на одной территории обозначить личные границы. 

Светлана подчеркивает, что молодая семья с маленьким ребенком должна жить самостоятельно, без родителей. У новой ячейки общества должны быть свои правила, привычки, иерархия и образ жизни. Проживание с тещами и со свекровями, как бы удобно вам, на первый взгляд, там ни было, не рекомендуется.

"Новая семья – это как отдельное государство со своим суверенитетом. Сейчас много матерей-одиночек. Когда женщина развелась, она подсознательно стремится разрушить семью сына или дочери. Это сильно распространено. Она может этого даже не осознавать. Начинаются разговоры: "Ничего страшного, доченька, уходи от него. Я прожила, и ты проживешь. Я тебе помогу". Женщина хочет быть нужной, и она вмешивается", — рассказывает, опираясь на многолетнюю практику, Светлана.

Истории о том, что нет возможности жить отдельно, приобрести недвижимость и так далее, часто надуманны. Лучше потерять в деньгах, жить в более сложных условиях, но отдельно. Если нет денег — поменяйте работу, которая позволит вам реализовать задуманное. Помните, что варианты и возможности есть, главное – приложить к этому свое желание и стремление. Помните, что наградой за это вам станут личностная свобода, здоровые отношения, благополучие ваших детей.

Читайте также в сюжете: Квартирный ответ
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.06.2017 11:52
- гость -

Да, если на одного человека меньше 7 квадратов, как же они вообще живут

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2.06.2017 12:06
- гость -

Как же раньше то предки жили в одном небольшом доме???? старики с детьми спали вместе на печке, а взрослые за шторками.
И здоровье у всех было отменное. Может проблема такой нервозности это следствие чего то другого???

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