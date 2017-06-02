Фото: barnaul.org
Вандалы передвинули скамейки, вырвав крепления, испортили несколько металлических урн в сквере "Химик". Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Между тем в скором времени здесь будет установлена большая игровая площадка размером 25x15 метров. Она будет стоить примерно два миллиона рублей.
Из-за действий вандалов администрация Октябрьского района обеспокоилась судьбой новой площадки. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников, вырвавших скамьи и урны.
Комментарии
Было бы здорово , если бы писали адреса ... Не сквер им.Германа Титова ли это ? А то новость ни о чём!
Обычное рассиянское общество.
У жителей близлежащих домов богатырский сон,однако.....урны пинали,выдирали скамейки-и никто не слышал? Могли бы полицию вызвать.
Ируся, в сквере нет домов. Думаю, это не вандалы были, а бомжи-охотники за металлом, коих, несмотря на положительную динамику потока, не мерено.
Молодеж прибухнуть решила в большой компании, вот и таскали скамейки. По хорошему найти виновников и заставить востановить, а так же штраф 20-30тыс. с каждого