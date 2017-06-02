Руководству специализированного дома ребенка в Биробиджане предстоит объяснить, почему детей кормили кашами из испорченной крупы, а также содержащими металлическую стружку.
Металлические частицы размером 1,7 мм нашли в ячневой крупе. Кроме этого, были выявлены партии испорченного пшена, рис и овсяные хлопья были без маркировки.
В отношении должностных лиц возбудили административные дела по статье 18 КоАП РФ "Нарушения правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Некачественные крупы и пшено запретили подавать детям. Рис и овсянку неизвестного происхождения уничтожили.
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