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Прокуратура отправила в суд иск с требованием снести голубятню в Бийске, которая вызвала аллергию у четверых маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.
В ведомство обратился отец детей, который сообщил, что около его дома сосед держит голубятню с 50 птицами. Постройка возведена на расстоянии ближе двух метров от его участка. На территорию усадьбы мужчины постоянно летят перья и пух, кроме того, в ней роются насекомые и неприятно пахнет. У детей заявителя врачи нашли аллергию на голубей.
"Поскольку имело место нарушение прав семьи неправильным размещением и содержанием птиц, прокуратура города направила в суд исковое заявление с требованием убрать птицу из хозяйственной постройки и обустроить ее содержание на расстоянии более четырех метров от смежной границы участка", — сказано в сообщении ведомства.
Суд удовлетворил заявленные требования.
Комментарии
ну правильно, не фиг свое дерьмо по чужим огородам разбрасывать
вот зачем с соседями воевать? всем понятно, что аллергия сразу у 4 детей не бывает! теперь сосед отходы птичек будет молоть в кофемолке и высыпать ночью соседу на участок, добавляя туда по вкусу ртуть, свинец, фенол, диоксин и прочие специи...
Детей необходимо потравить, либо закрыть в поднадзорной комнатке. Ибо от их криков и глупости у соседей болят головы.
или в погребе ростить а потом в 16 на волю выпускать)))))
У детей аллергия- это нарушение микрофлоры кишечника, часто это следствие применения антибиотиков или неправильного питания. И соседский пух врятли тут имеет значение.
теперь сосед отходы птичек будет молоть в кофемолке и высыпать ночью соседу на участок, добавляя туда по вкусу ртуть, свинец, фенол, диоксин и прочие специи...
Вы не тот ли голубятник?