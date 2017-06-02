Роскомнадзор заблокировал 9 тысяч "групп смерти" с начала 2017 года, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на руководителя ведомства Александра Жарова. Он также отметил, что для пропаганды суицида применялись бот-сети (сети из зараженных компьютеров).
Жаров считает, что введение Госдумой уголовной ответственности за склонение к суициду в интернете позволит сократить число производителей данного контента.
"Как только появляется угроза уголовного наказания, люди, которые производят этот контент, начинают вести себя осторожно", – подчеркнул глава Роскомнадзора.
Пакет законопроектов, ужесточающих уголовную ответственность за склонение к совершению самоубийства, был принят Госдумой 26 мая 2017 года.
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