Алтайский город-курорт Белокуриха в шестой раз стал лучшей здравницей России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
На Всероссийском профессиональном форуме "Здравница-2017" лучшей здравницей назван санаторий "Белокуриха", лучшим руководителем здравницы — генеральный директор санатория "Россия" Фёдор Елфимов, а сам санаторий победил в номинации "Лучшая здравница по организации лечебного и оздоровительного питания".
Санаторий "Сибирь" стал "Лучшей здравницей по использованию природных лечебных факторов". Санаторий "Катунь" победил в номинации "Лучшие технологии санаторно-курортного лечения". Санаторий "Алтай" — "Лучшая организация по осуществлению менеджмента и маркетинга".
"Особенно приятно, что такие награды получены в год празднования 150-летия Белокурихи, а сам курорт награжден памятной юбилейной медалью. Это говорит о высоком уровне и качестве услуг, предоставляемых нашими лечебными учреждениями, о профессионализме наших специалистов. Но эта награда также обязывает нас не стоять на месте и дальше совершенствоваться в этой сфере. Мы понимаем, что необходимо повышать профессионализм специалистов санаторно-курортного комплекса, особенно кадров среднего звена", — прокомментировал итоги работы форума глава города Белокурихи Константин Базаров.
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