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Кинорежиссер Эмир Кустурица попал в ДТП в Сербии на Mercedes

, ИА "Амител"
Машина вылетела в кювет между городом Чачак и Белградом

Фото: bizlife.rs

Автомобиль Mercedes, в котором находился известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, слетел с трассы в кювет, сообщает РИА Новости.

По данным издания, авария произошла между городом Чачак и Белградом. На место ДТП приехала бригада скорой, которая оказала необходимую помощь самому Кустурице и водителю иномарки.

Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссёр, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля. Кроме работы в кино, Кустурица известен как участник фолк-рок группы The No Smoking Orchestra.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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