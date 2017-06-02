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Автомобиль Mercedes, в котором находился известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, слетел с трассы в кювет, сообщает РИА Новости.
По данным издания, авария произошла между городом Чачак и Белградом. На место ДТП приехала бригада скорой, которая оказала необходимую помощь самому Кустурице и водителю иномарки.
Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссёр, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля. Кроме работы в кино, Кустурица известен как участник фолк-рок группы The No Smoking Orchestra.
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