Фото: yugtimes.com
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с действиями бывшего американского разведчика Эдварда Сноудена. Свое мнение Путин озвучил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, пишет РБК.
"Я считаю, что он не должен был этого делать. Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться – и все. Но он пошел дальше", — отметил Владимир Путин.
Также глава российского государства подчеркнул, что Сноуден не является предателем, ведь бывший разведчик не передавал другой стране информацию, которая наносила бы ущерб его народу. Между тем Путин подчеркнул, что считает неприличными действия АНБ.
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"Следить за союзниками — если вы считаете их союзниками, а не вассалами — это неприлично", — резюмировал Владимир Путин.
Комментарии
Мне кажется это спорно, а если бы спецслужбы США пытали бы граждан США, Сноуден должен был бы уволиться и никому ничего не говорить?
Ты или правозащитник или нет, если правозащитник за США - получай большие деньги, а если правозащитник против США - иди в тюрьму. А третьего не дано
Всегда были и есть службы контрразведки которые занимаются поиском и вербовкой таких Сноуденов.
"Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с действиями бывшего американского разведчика Эдварда Сноудена."
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-Так что же вы читаете? Эту... как её, переписку Энгельса с этим... Как его дьявола?.. с Каутским!...
- Да не согласен я!
- Что, с Энгельсом или с Каутским? - - - С обоими!
(с) Собачье сердце
2.06.2017 14:29
Массаж мозга
Если один говорит, что невиновного надо расстрелять, а другой - повешать, я тоже с обоими не согласен. Он же невиновный.
тут Путин рассуждает не с позиции противостояния Россия - США, а скорее как спецслужбист против гражданских.
он считает, что вне зависимости от страны твоей службы, если ты пошёл на эту службу, то не должен выносить сор из избы.
не считаю такой подход верным на 100%, на мой взгляд в нём должны быть исключения, но такая точка зрения совершенно точно имеет право на существование.
Тогда оттуда же:
"Вы - ещё только формирующееся слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки звериные. И вы, в присутствии 2-х людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как всё поделить!.."(с)
Оппа. Бывший работник КГБ заговорил об этике развед службы?
Может быть ему и веднее. Но!
В организации сокрытия приема допинга российскими спортсменами на олимпиаде в Сочи участвовала ФСБ.
2.06.2017 14:58
Массаж мозга
К сожалению, есть люди с университетским образованием. которые являются слабыми в в умственном отношении существами
2.06.2017 15:00
- гость -
где доказательства, Карл, где доказательства?
показания перебежчиков-иуд не воспринимаются правдоподобными.
им заплатили прибежищем и натурально деньгами.
Ну как же он может одобрить это. Если у нас появится "сноуден", то может появиться "он вам не вован". А этого допускать нельзя.
2.06.2017 15:00
- гость -
А кто участвует в организации сокрытия допинга западными спортсменами? Допинг принимают все профи, не надо громких фраз про недопустимость этого, никто им не верит. Кто хоть чуть-чуть сталкивался со спортом, это знает. Не может быть рекорда без фармакологии, но не каждый препарат называют допингом, поэтому тот кто решает, что назвать допингом, тот и определяет, кто победит
Рассуждение об ЭТИКЕ работы КГБ. (см. название статьи)
Меня ,что, только одного это смешит?
Если вы в погонах, то все вам дозволено. Можно одноглазой змеей девочек пугать, можно почки опускать, свои не сдадут, а методы работы во имя.... постоянно совершенствуются
Олимпийские игры (изначально) это соревнования в честь богов Олимпа!
Жульничество (прием допинга) на этих играх является преступлением против богов (и меня лично)!
Как бывший сотрудник КГБ,Путин может это сказать,но интересно услышать его мнение как президента России:на пользу эта история со Сноуденом нашей стране или нет? )
Ты ещё очень молод,юноша и до тебя не доходит,что допинг принимают ВСЕ спортсмены.
Идёт околоспортивная борьба что считать допингом,какие препараты разрешать и какие запрещать.Любому богу это понятно,а ты это в силу малого возраста ещё не дотыркиваешь.
Короче. Уберите слово "олимпийские" из названия "олимпийские игры"
Вы опорочили, дискредитировали эти игры.
Реч идет не только о допинге но и о таких видах спорта как керлинг.
Видеть медали на старушках оскорбительно для тех кто пролил немало пота.
Может по этому, такие спортсмены как Шакил О'нил, Майкл Джордан НИКОГДА не участвовали в этих играх.
Может по этому, М.Сафин (который не хотел ехать в Сидней) слил в первом круге малоизвестному спортсмену и улетел на коммерческий турнир.