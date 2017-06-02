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Россия сняла запрет на ввоз некоторых турецких продуктов

, ИА "Амител"
Речь идет о свежих или охлаждённых огурцах и корнишонах, свежих яблоках, грушах, винограде

Фото: pixabay.com

Правительство России сняло запрет на ввоз определенных товаров из Турции. Указ об этом размещен на официальном сайте правительства РФ.

"Подписанным постановлением из перечня исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлаждённые огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника", — сказано в документе.

Также там указано, что постановление отменяет запрет на выполнение турецкими компаниями строительных работ, инженерных сооружений  и так далее.

Напомним, запрет на ввоз продуктов Россия установила 1 января 2016 года после осложнения политической обстановки.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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