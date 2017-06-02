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Правительство России сняло запрет на ввоз определенных товаров из Турции. Указ об этом размещен на официальном сайте правительства РФ.
"Подписанным постановлением из перечня исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлаждённые огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника", — сказано в документе.
Также там указано, что постановление отменяет запрет на выполнение турецкими компаниями строительных работ, инженерных сооружений и так далее.
Напомним, запрет на ввоз продуктов Россия установила 1 января 2016 года после осложнения политической обстановки.
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