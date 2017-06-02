Фото ТНТ. Мадина Тамова и Илья Глинников на прогулке

В субботу, 3 июня, практически вся страна замрет перед экранами телевизоров, чтобы увидеть, кого же выберет самый главный холостяк года – Илья Глинников – в эфире ТНТ. Сейчас Илья должен определиться, кто ему милее: Мадина Тамова или Екатерина Никулина. С каждой из девушек Илью связывает своя, отдельная история. Накануне финала проекта нам удалось поговорить с каждой из финалисток, расспросить их о жизни на шоу, отношении с другими участницами и, конечно, о чувствах к Илье.

Корреспондент: Почему вы решили пойти на шоу "Холостяк"?

Мадина Тамова: Я захотела выйти из зоны комфорта, испытать себя, возможно, найти того единственного достойного мужчину. Но шоу "Холостяк" — не только об отношениях между мужчиной и женщиной, не только о борьбе за сердце холостяка, а еще и о взаимоотношениях между людьми.

Екатерина Никулина: Честно говоря, я не планировала идти на кастинг. Я работала арт-директором в ресторане — можно было комфортно существовать. Однажды прочитала сообщение во "ВКонтакте" о том, что проходит кастинг "Холостяка". Подруга буквально накричала на меня: "Срочно иди! Это поможет тебе раскрыться и проявить себя с новых сторон". Я посмотрела несколько серий разных сезонов и решила попробовать.

Кор.: Что вас привлекает в Илье Глинникове?

Фото ТНТ. Мадина Тамова и Илья Глинников на прогулке

М.Т.: Мне изначально очень понравилась позиция, размышления и взгляды Ильи. А также уважительное и заботливое отношение ко мне.

Е.Н.: При первой же встрече, заглянув ему в глаза, я увидела там глубину души и проницательность. Словно он сразу понял, кто я. Будто я для него была открытой книгой. После первого диалога тет-а-тет поняла, что с этим человеком мне приятно общаться. У меня философская натура, наверное, поэтому мало единомышленников. Но в Илье я сразу увидела родственную душу и при этом мужчину с большой буквы. Это достойный человек, который мыслит так же, как я. Мне было очень интересно, что же у него в душе, если у него такие глаза.

Корр.: Ваши самые яркие впечатления на шоу "Холостяк"

М.Т.: В моей памяти навсегда останется момент, когда я увидела первого в жизни кита, и он взмахнул хвостом! Для меня все было как в замедленной съёмке.

Е.Н.: Мне очень понравилась наша прогулка на санях в снежном лесу. И свидание, которое я придумала в финале. Поскольку я занималась конным спортом, решила покататься с Ильей на лошадях. Там будет еще один неожиданный момент, но лучше посмотреть в эфире.

Фото ТНТ. Екатерина Никулина и Илья Глинников

Корр.: Мадина, насколько сложно для тебя оказалось сниматься в шоу "Холостяк"?

М.Т.: Это был мой первый опыт участия в съемках, было очень трудно, страшно, волнительно и нервозно. Съемки в проекте – это выход из зоны комфорта: начиная с отсутствия общения с близкими и личного пространства, заканчивая нахождением под прицелом огромного количества камер с узким кругом людей в замкнутом пространстве. Это очень тяжело.

Корр.: Екатерина, каково вам было в условиях, когда за внимание Ильи боролось так много девушек? Кого вы считали главными соперницами?

Е.Н.: В проекте собралось большое количество девушек разных характеров и натур, но для меня в шоу существовал только Илья. Я пришла не на соревнование и конкурировать ни с кем не собиралась. Поэтому не было ни друзей, ни врагов, ни соперниц. В проекте я была заинтересована в общении с одним человеком — настоящим мужчиной, которого я разглядела в Илье.

Корр.: Вам сложно было уживаться в женском коллективе?

Е.Н.: Не то чтобы сложно. Просто необычно. По сути, я одиночка. По жизни у меня не было ни одной подруги. Женская дружба — это весьма сомнительно. Но, повторюсь, я была вдохновлена Ильей, и это придавало сил.

Фото ТНТ. Мадина Тамова

Корр.: Мадина, ты сказала, что твоя профессия – быть любимой дочкой. Чем ты занимаешься в реальной жизни?

М.Т.: Я искренне считаю, что в первую очередь главная женская работа — быть хранительницей очага, но это не мешает каждой из нас заниматься саморазвитием. Я планирую выучить французский язык, получить второе высшее образование по специальности психология. А также в ближайшем будущем надеюсь осуществить одно из своих детских мечтаний — открыть приют для бездомных животных.

Корр.: Какими качествами и способностями должны обладать мужчина и женщина?

М.Т.: Для меня одно из главных качеств в человеке — это воспитание. Залогом счастливых отношений являются схожие взгляды на жизнь: принципы, понятия того, что хорошо, а что плохо, правильное распределение женских и мужских обязанностей.

Фото ТНТ. Екатерина Никулина

Корр.: Как у вас прошла ночь перед финальной съемкой? Смогли уснуть? О чем думали?

М.Т.: Думала о том, что с нетерпением жду решения Ильи и окончания этой муки, этого тягостного ожидания.

Е.Н.: Я сильно заболела после свидания, на котором мы были с Ильей. Ощущения были очень странными и непонятными. Поднялась температура, болело горло, мне было плохо. Но я набралась сил.

Смотрите финал шоу "Холостяк" в субботу, 3 июня, в 21:30 на ТНТ (16+)