32 % россиян с высоким доходом считают, что экономическая ситуация в ближайшее время не изменится. Еще 30% опрошенных думают, что позитивные изменения произойдут, и они не за горами. А еще 15% уже сейчас убеждены, что экономическая ситуация поменялась, приводят "Известия" результаты ежегодного исследования компании Ipsos Comcon.
В опросе участвовали 2,8 тыс. человек из городов России с населением от 500 тыс. Опрашивались люди с высоким личным доходом (не менее 70 тыс. рублей в месяц на одного члена семьи в столице, более 50 тыс. — в других городах).
В качестве целей на ближайший год участники исследования чаще всего называли путешествия. Состоятельные россияне также готовы тратить деньги на здоровый образ жизни – 56%. Также среди статей расходов: ремонт квартиры, дома или дачи, сбережения или инвестиции, покупка автомобиля.
83% респондентов сообщили, что имеют в собственности квартиру, а 10% опрошенных владеют домом или таунхаусом. Только 5% арендуют жилье. Почти треть обеспеченных россиян (31%) владеют двумя или более автомобилями, 65% — одним. Машины у этой категории граждан в основном новые. 32% автовладельцев приобрели свою машину 3–4 года назад, 20% — 5–6 лет назад и более.
Более половины респондентов (59%) сообщили, что покупали за последний год одежду luxury‐брендов. 70% из них делали это в магазине или бутике в России, 45% — в российском интернет-магазине, 44% — за границей.
Комментарии
опросе участвовали 2,8 тыс. человек из городов России с населением от 500 тыс. Опрашивались люди с высоким личным доходом (не менее 70 тыс. рублей в месяц на одного члена семьи в столице, более 50 тыс. — в других городах
Источник: © ИА "Амител"
А вы опросите 100 000 000 россиян с доходом в 10 000 рублей в месяц на человека ( кое-где это ещё хорошо) на что они свои деньги тратят.
С удивлением узнал, что я из обеспеченных. Только авто нет. А так всё остальное в наличии: имею дом и занимаюсь его ремонтом (ставлю новые окна), в следующем месяце планирую поездку на отдых; занимаюсь спортом и для этого покупаю одежду и обувь самых известных брэндов. Ну?
что ну - радуйся
А у нас нет такой возможности( У нас с мужем в принципе нормальная работа, детей нет пока. Запланировали отдых и всеееее... Денег не хватает катастрофически. Приходится экономить на каждой мелочи! А у друзей, у которых ипотека и дети и мыслей о путешествиях нет. И это все очень печально(((
и мне печально