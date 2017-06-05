В редакцию ИА "Амител" обратился читатель с просьбой разобраться, насколько законны рубки в районе станции Ползуново и шоссе Ленточный бор в Барнауле. По запросу Amic.ru ситуацию прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Барнаульскому лесничеству Владимир Ховяков сообщил, что это законные рубки и они ведутся без нарушений. Арендатором участка является ЗАО "Алтайкровля" на основании прошедшего государственную экспертизу проекта освоения лесов.
"В 2017 году в квартале № 23 выделах № 3, 4, 5, 9, 11, квартале № 24 выделе № 21 Барнаульского участкового лесничества Барнаульского лесничества (прилегающие к ст. Ползуново Барнаула) ведутся добровольно-выборочные рубки", — сообщил представитель минприроды.
Он пояснил, что при добровольно-выборочных рубках равномерно по площади вырубаются в первую очередь поврежденные, перестойные, спелые с замедленным ростом деревья.
Полнота древостоя после проведения данного вида выборочных рубок лесных насаждений не должна быть ниже 0,5, а в данных насаждениях не ниже 0,6 с выборкой (вырубкой) древесины от 15-20 %.
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Арендатор обязан обеспечивать воспроизводство древесных пород, сохранять защитные и средообразующие свойства леса.
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Комментарии
Зато опят на пеньках будет завались! Везде нужно искать позитив,а не ныть.
Всё в порядке, не волнуйтесь. Это рост промышленности. Кластер, понимаешь. Горнозаводской город.
На фото процентов 10 переспелых деревьев, остальные - деловая древесина! Такими темпами от леса скоро арендатор ничего не оставит
КАНЕШНА ,Алтайкровля всегда законно рубит
А что рубят на трассе здоровья? уже рядом с базой огорожен большой участок и идет активная вырубка деревьев.
Лес рубят от Булыгино до Власихи. Бревна кучами лежали. И все как на подбор - самые крупные сосны. Может, их уже вывезли часть, но по пенькам видно, какие "больные" они были. Чем крупнее, тем "больнее". Совсем совести нет. Скоро в пустыне будем жить.
Арендатор обязан обеспечивать воспроизводство древесных пород, сохранять защитные и средообразующие свойства леса
И сколько деревьев воспроизвёл этот или другие арендаторы? Должны быть чёткие цифры, если выдаёте разрешение на вырубку. Кто-нибудь видел новые посадки на месте хоть одной вырубки? Опять Карлин в Китай вагоны с лесом попрёт. Ещё ведь прапрапрапраправнукам не хватает.