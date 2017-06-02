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Десять уличных пылесосов приобрели в Барнауле для поддержания чистоты

, ИА "Амител"
На это приобретение было потрачено 104 миллиона рублей

Фото: barnaul.org

Чистоту барнаульских улиц доверили только что купленным десяти подметально-вакуумным машинам, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Стоимость машин — 104 миллиона рублей. Они работают по беспылевой технологии. В Барнаул уже пришли первые шесть таких машин. Для них проработали маршруты движения по основным магистралям города. Машины не только убирают мусор, но и моют дорожное полотно, дорожные знаки и ограждения. Летом они очищают город от пыли, а зимой — от снега. 

"Новую технику надо использовать максимально эффективно, чтобы уровень благоустройства Барнаула соответствовал статусу столицы региона", — подчеркнул губернатор Алтайского края Александр Карлин. 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

2.06.2017 15:02
- гость -

Вот эта красная любит в час ночи гонять по городу и шуметь.

0  0
2.06.2017 15:14
- гость -

Убирать пыль там где она через 5 мин появится вновь - это большой ум догадался. всё равно что Каракумы пылесосить.

0  0
2.06.2017 15:25
- гость -

Полезная покупка.

0  0
2.06.2017 15:32
- гость -

Опять небось у буржуев, которые нам санкции устроили, купили?! Обеспечиваем их рабочими местами и финансируем экономику...

0  0
2.06.2017 15:33
- гость -

Чистоту поддерживать будут в районе краевой и городской администраций? Или по всему городу?

0  0
2.06.2017 15:53
- гость -

А 3 млн для мальчишек из краевой лётной школы нет. Пацанам этих денег на весь год для полётов очень не хватает. Так это реальное дело от которого не "попилишь".

0  0
2.06.2017 15:58
- гость -

2.06.2017 15:53
- гость -
А 3 млн для мальчишек из краевой лётной школы нет. Пацанам этих денег на весь год для полётов очень не хватает. Так это реальное дело от которого не "попилишь".

Летайте во сне, товарисч!

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