Необычную глубоководную "безликую" рыбу выловили ученые в Австралии на глубине около четырех километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Phys.org. У нее нет глаз, а рот расположен внизу головы. Ее длина порядка 40 сантиметров.
Ее латинское название – Typhlonus nasus. Впервые такой вид был описан в середине 70-х годов XIX века научной экспедицией на корабле Challenger.
"Это наименее изученные области Земли", — приводит издание слова главы научной экспедиции на борту судна Investigator Тима О'Хара. В ходе экспедиции у восточного побережья Австралии ученым удалось выловить тысячи различных морских организмов, значительная часть которых ранее не была известна науке, говорится в статье.
Комментарии
Без глаз, рот и нос есть
да палюбому вся в глазах просто не видят)