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Мэттью Уэлан, который в Великобритании держит первое место по количеству татуировок, может лишиться руки из-за кастета-импланта. У мужчины в месте, где находится кастет, кожа начала отслаиваться. Ему требуется срочная операция, но врачи не дают никаких гарантий.
Отметим, что у Мэттью, помимо кастета, вшито еще два импланта — череп на груди и корона на второй руке. Кроме этого, мужчина выкрасил глаза в черный, удалил соски, чтобы освободить место для тату, и разрезал язык пополам.
Комментарии
Больной человек. Уже и не человек.