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Штормовое предупреждение продлили в Алтайском крае с 3 по 7 июня из-за высокой пожароопасности, сообщает ЦГМС по региону.
В эти дни в крае сохранится высокая пожароопасность — четвертый и пятый класс горимости. С 4 по 7 июня в Славгородском и Мамонтовском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).
В ближайшие дни температура воздуха в Алтайском крае будет повышаться. В ночь на субботу температура ожидается в диапазоне +7…+12 градусов, по северу +4…+6. Днем столбики термометров по краю покажут отметки +21…+26.
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