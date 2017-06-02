Банк России приступил к созданию виртуальной национальной валюты. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову. Этим вопросом занимается группа, в состав которой входят специалисты Центробанка, Минфина и других ведомств.
Как отметила Скоробогатова, во всем мире прослеживается тенденция к созданию национальной цифровой валюты, которая будет удобной, законной и надежной.
"Мне кажется, что в ближайшие два-три года эта тема будет очень активно развиваться, и мы как Банк России изучаем все плюсы и минусы этой темы", — отметила зампред ЦБ.
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