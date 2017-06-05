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Спорт, экология и цены: рассказываем о проектах алтайской "Единой России"

, ИА "Амител"
Чем занимается партия в Алтайском крае?

Фото: пресс-служба партии Единая Россия

Поддержка детского спорта, контроль за ценами в магазине, молодежное просвещение и субботники — мы продолжаем рассказывать о проектах партии "Единая Россия" в Алтайском крае.

Больше о партии читайте в спецпроекте Amic.ru "Единая Россия". Перезагрузка".

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Детский спорт

Проект "Детский спорт" действует в регионе уже несколько лет. Он включает три программы: "Дворовый тренер", "Урок физкультуры 21 века" и "Школьный спорт". Это, с одной стороны, ремонт и модернизация спортивных залов, оснащение спортивным инвентарем школьных спортивных клубов, с другой — организация работы спортивных площадок и соревнований для детей.

С 2014 года в регион на ремонт спортзалов и оснащение инвентарем поступило более 100 млн рублей.

В 2017 году Алтайский край получит на эти цели 33 млн рублей из федерального бюджета.

Средства пойдут на оснащение десяти школьных спортивных клубов, ремонт пяти спортивных залов, оборудование одного школьного стадиона. В проекте в 2017 году участвуют школы Бийского, Егорьевского, Завьяловского, Залесовского, Крутихинского, Курьинского, Кытмановского, Михайловского, Поспелихинского, Троицкого, Ребрихинского, Родинского, Табунского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шелаболихинского районов.

Кстати, координатором проекта на федеральном уровне является депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина.

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Гражданский университет

"Гражданский университет" — это проект для молодежи. В сезоне-2017 участие в нем принимают около 100 студентов и молодых людей с активной жизненной позицией.

В рамках проекта проходят мастер-классы, лекции, тренинги и, что самое главное, встречи с опытными политиками федерального и регионального уровня, членами партии.

Эксперты рассказывают начинающим политикам о принципах парламентаризма, системе выборов, краевых и федеральных законах, социально значимых темах. Участников проекта учат основным принципам деятельности партии, политическим технологиям, основам организационной работы.

Есть в проекте и "практика" — дебаты по важным общественно-политическим темам и событиям.

Проект помогает вовлекать молодежь в общественно-политическую деятельность и формировать практические навыки, необходимые начинающему политику. Главная цель "Гражданского университета" — создание многоуровневой общероссийской системы партийного обучения и практической подготовки членов партии, гражданских активистов, политически мотивированной молодежи, представителей общественных объединений.

По итогам проекта "Единая Россия" отберет наиболее активных и перспективных и пригласит их в молодежную команду партии на муниципальные выборы 2017 года.

Молодежи в партии всегда много. Во фракции ЕР в АКЗС семь депутатов, не достигших возраста 35 лет. Каждый третий кандидат, выдвинутый партией на выборах в 2016 году, также младше 35 лет.

А за все время существования проекта его выпускниками стали более 800 человек.

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Экология России

Все понимают важность вопросов экологии, но эта тема остается на потом. Бюджета не хватает, но не всегда решение в деньгах.

Чисто там, где убирают и не мусорят, считают в "Единой России". Партийный проект "Экология России" предполагает два важных направления: проведение массовых субботников и экологическое воспитание.

Прививать детям и подросткам привычку беречь природу и собирать людей на уборку общественных территорий — этим партия занимается уже несколько лет. И делают это не только депутаты и члены партии на местах, но и большой молодежный актив.

Народный контроль

Активисты партии регулярно проводят рейды: проверяют цены и качество социально значимых товаров и услуг, в том числе сферы ЖКХ.

Так, активисты "Молодой гвардии" проверяют качество бензина на заправках, торговые центры и магазины на предмет продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним (и такие факты всегда есть!), температуру в вузах, ссузах и общежитиях и многое другое.

Эксперты партии проводят экспертизу товаров и услуг на предмет их соответствия требованиям безопасности и нормам потребительского законодательства, формируют реестр товаров и услуг, прошедших общественную правовую экспертизу.

Жители региона могут обращаться в приемные "Единой России" и сообщать о завышении цен на лекарства и продукты питания, продаже некачественного товара или других нарушениях прав потребителей и правил торговли. Чаще всего обращения поступают по поводу цен на лекарства.

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Комментарии

5.06.2017 08:37
- гость -

Чем занимается на Алтае видим: раздолбанные дороги, один из самых низких уровень зарплат в стране у населения в крае, "оптимизация" в медицине, когда стало большой проблемой получить бесплатно любую квалифицированную помощь. Можно продолжать, но какой смысл...

0  0
5.06.2017 08:57
- гость -

Спорт у них на первом месте.
А чем детей кормить, если у родителей работы нет, не подумали?
Безработица и неустроенность. Но сытый голодному не верит.

0  0
5.06.2017 09:06
Илья

Алтайский край на 3 мете по экологии скбъектов РФ. Это говорит о том, что эти проекты работают и приносят свои плоды - граждане живут в чистом крае, и могут не опасаться за своё здоровье!!

0  0
5.06.2017 09:11
Гость

Да все уже поняли, что они работают, покажите нам пожалуйста что делают другие партии чтобы хоть как то заслужить доверие. Просто правда уже это не забавно - абсолютно полная тишина касательно остальных. Складывается такое ощущение, что только ер в крае работает, а все остальные только говорят, или это так и есть

0  0
5.06.2017 09:14
- гость -

Понимаю, что Илюша этот бот, пишущий с ошибками, но какая экология допустим в Барнауле. Что заводы и фабрики уничтожили - это "хорошо" - дыма и т.п. нет, но вот дороги, 123 место, пыль, грязь, ямы - какая экология?!

0  0
5.06.2017 09:15
- гость -

Когда Алтайский край будет на 3 месте по уровню доходов. тогда можно говорить о каких либо успехах. Заниматься спортом, искусством хорошо тогда, когда есть хороший стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне, как например у граждан Норвегии. Интересно, а как можно предложить королю Норвегии баллотироваться к нам на выборы Президента?

0  0
5.06.2017 09:20
- гость -


5.06.2017 09:15
- гость -

Не, ну Вы даете - только немногие граждане страны могут двинуть себя в Президенты РФ, в нарушение Конституции, какой иностранец?!

0  0
5.06.2017 09:23
Илья

При всех явных проблемах, которые ежеминутно не решаются, ЕР проделывает массив очень важной работы, которые некоторые почему то не оценивают по достоинству. Все эти пвотийные проекты - важная состовлябщая алтайской политики!!

0  0
5.06.2017 09:23
Ксения

Уууууух- четыре раза от этой новости захорошело!

0  0
5.06.2017 09:23
- гость -

А в Рубцовске на южной тепловой станции нарушаются все показатели по загрязнению воздуха, что очень беспокоит жителей города.

0  0
5.06.2017 09:25
- гость -

Юрий Болдырев. Группа единомышленников.

В Контакте.

0  0
5.06.2017 09:26
- гость -

Жаль что нельзя. В этой стране сумели грамотно распорядиться нефтегазовыми доходами. Например у каждого есть счёт на который ежегодно перечисляют доход из фонда будущих поколений. По моему около 25 тыс. евро в год выходит. Читал статью про это. Разрыв в зарплат адвоката и уборщицы не более2-х раз. Раз в 10 лет каждый получает оплачиваемый отпуск продолжительностью ОДИН ГОД для повышения квалификации.

0  0
5.06.2017 09:26
- гость -

Морды, пухлые , холёные-кто они?

0  0
5.06.2017 09:28
- гость -

А у нас от нашей подушки безопасности скоро одна грязная наволочка останется (слова Зюганова)

0  0
5.06.2017 09:29
- гость -

И действительно, одни морды, которые отбираются очевидно по степени холёности.

0  0
5.06.2017 09:32
- гость -

5.06.2017 09:06
Илья
Алтайский край на 3 мете по экологии скбъектов РФ. Это говорит о том, что эти проекты работают и приносят свои плоды - граждане живут в чистом крае, и могут не опасаться за своё здоровье!!

Предвыборная лапша.
В КАКОМ ТО ДРУГОМ ГОРОДЕ НАПИШУТ ТОЖЕ САМОЕ, И ТАК В КАЖДОЙ ОБЛАСТИ, МОЛ МЫ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЧИСТОТЕ.

0  0
5.06.2017 09:39
- гость -

В городе бывших тракторостроителей много проблем накопилось, но основная- отсутствие работы.
Молодежь уезжает.
Пока только разговоры об улучшении ситуации ведутся.
Оптимизация продолжается...

0  0
5.06.2017 09:59
- гость -

5.06.2017 09:26
- гость -
ты когда Мурзилку читаешь, то не надо на всеобщее обсуждение это выносить.
уборщица в Норвегии - 25 000 крон, адвокат - 62 000 крон. в месяц.
плюс налоги от 35 до 57%, в зависимости от размера дохода.


Что касается ЗАО Едим Россию, то это реинкарнация КПСС, причём плохого качества. Завтра, допустим, возникнет другая партия власти, так все члены ЕР перетекут туда.

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