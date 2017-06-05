Поддержка детского спорта, контроль за ценами в магазине, молодежное просвещение и субботники — мы продолжаем рассказывать о проектах партии "Единая Россия" в Алтайском крае.
Больше о партии читайте в спецпроекте Amic.ru "Единая Россия". Перезагрузка".
Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
Детский спорт
Проект "Детский спорт" действует в регионе уже несколько лет. Он включает три программы: "Дворовый тренер", "Урок физкультуры 21 века" и "Школьный спорт". Это, с одной стороны, ремонт и модернизация спортивных залов, оснащение спортивным инвентарем школьных спортивных клубов, с другой — организация работы спортивных площадок и соревнований для детей.
С 2014 года в регион на ремонт спортзалов и оснащение инвентарем поступило более 100 млн рублей.
В 2017 году Алтайский край получит на эти цели 33 млн рублей из федерального бюджета.
Средства пойдут на оснащение десяти школьных спортивных клубов, ремонт пяти спортивных залов, оборудование одного школьного стадиона. В проекте в 2017 году участвуют школы Бийского, Егорьевского, Завьяловского, Залесовского, Крутихинского, Курьинского, Кытмановского, Михайловского, Поспелихинского, Троицкого, Ребрихинского, Родинского, Табунского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шелаболихинского районов.
Кстати, координатором проекта на федеральном уровне является депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина.
Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
Гражданский университет
"Гражданский университет" — это проект для молодежи. В сезоне-2017 участие в нем принимают около 100 студентов и молодых людей с активной жизненной позицией.
В рамках проекта проходят мастер-классы, лекции, тренинги и, что самое главное, встречи с опытными политиками федерального и регионального уровня, членами партии.
Эксперты рассказывают начинающим политикам о принципах парламентаризма, системе выборов, краевых и федеральных законах, социально значимых темах. Участников проекта учат основным принципам деятельности партии, политическим технологиям, основам организационной работы.
Есть в проекте и "практика" — дебаты по важным общественно-политическим темам и событиям.
Проект помогает вовлекать молодежь в общественно-политическую деятельность и формировать практические навыки, необходимые начинающему политику. Главная цель "Гражданского университета" — создание многоуровневой общероссийской системы партийного обучения и практической подготовки членов партии, гражданских активистов, политически мотивированной молодежи, представителей общественных объединений.
По итогам проекта "Единая Россия" отберет наиболее активных и перспективных и пригласит их в молодежную команду партии на муниципальные выборы 2017 года.
Молодежи в партии всегда много. Во фракции ЕР в АКЗС семь депутатов, не достигших возраста 35 лет. Каждый третий кандидат, выдвинутый партией на выборах в 2016 году, также младше 35 лет.
А за все время существования проекта его выпускниками стали более 800 человек.
Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"
Экология России
Все понимают важность вопросов экологии, но эта тема остается на потом. Бюджета не хватает, но не всегда решение в деньгах.
Чисто там, где убирают и не мусорят, считают в "Единой России". Партийный проект "Экология России" предполагает два важных направления: проведение массовых субботников и экологическое воспитание.
Прививать детям и подросткам привычку беречь природу и собирать людей на уборку общественных территорий — этим партия занимается уже несколько лет. И делают это не только депутаты и члены партии на местах, но и большой молодежный актив.
Народный контроль
Активисты партии регулярно проводят рейды: проверяют цены и качество социально значимых товаров и услуг, в том числе сферы ЖКХ.
Так, активисты "Молодой гвардии" проверяют качество бензина на заправках, торговые центры и магазины на предмет продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним (и такие факты всегда есть!), температуру в вузах, ссузах и общежитиях и многое другое.
Эксперты партии проводят экспертизу товаров и услуг на предмет их соответствия требованиям безопасности и нормам потребительского законодательства, формируют реестр товаров и услуг, прошедших общественную правовую экспертизу.
Жители региона могут обращаться в приемные "Единой России" и сообщать о завышении цен на лекарства и продукты питания, продаже некачественного товара или других нарушениях прав потребителей и правил торговли. Чаще всего обращения поступают по поводу цен на лекарства.
Комментарии
Чем занимается на Алтае видим: раздолбанные дороги, один из самых низких уровень зарплат в стране у населения в крае, "оптимизация" в медицине, когда стало большой проблемой получить бесплатно любую квалифицированную помощь. Можно продолжать, но какой смысл...
Спорт у них на первом месте.
А чем детей кормить, если у родителей работы нет, не подумали?
Безработица и неустроенность. Но сытый голодному не верит.
Алтайский край на 3 мете по экологии скбъектов РФ. Это говорит о том, что эти проекты работают и приносят свои плоды - граждане живут в чистом крае, и могут не опасаться за своё здоровье!!
Да все уже поняли, что они работают, покажите нам пожалуйста что делают другие партии чтобы хоть как то заслужить доверие. Просто правда уже это не забавно - абсолютно полная тишина касательно остальных. Складывается такое ощущение, что только ер в крае работает, а все остальные только говорят, или это так и есть
Понимаю, что Илюша этот бот, пишущий с ошибками, но какая экология допустим в Барнауле. Что заводы и фабрики уничтожили - это "хорошо" - дыма и т.п. нет, но вот дороги, 123 место, пыль, грязь, ямы - какая экология?!
Когда Алтайский край будет на 3 месте по уровню доходов. тогда можно говорить о каких либо успехах. Заниматься спортом, искусством хорошо тогда, когда есть хороший стабильный доход и уверенность в завтрашнем дне, как например у граждан Норвегии. Интересно, а как можно предложить королю Норвегии баллотироваться к нам на выборы Президента?
5.06.2017 09:15
- гость -
Не, ну Вы даете - только немногие граждане страны могут двинуть себя в Президенты РФ, в нарушение Конституции, какой иностранец?!
При всех явных проблемах, которые ежеминутно не решаются, ЕР проделывает массив очень важной работы, которые некоторые почему то не оценивают по достоинству. Все эти пвотийные проекты - важная состовлябщая алтайской политики!!
Уууууух- четыре раза от этой новости захорошело!
А в Рубцовске на южной тепловой станции нарушаются все показатели по загрязнению воздуха, что очень беспокоит жителей города.
Юрий Болдырев. Группа единомышленников.
В Контакте.
Жаль что нельзя. В этой стране сумели грамотно распорядиться нефтегазовыми доходами. Например у каждого есть счёт на который ежегодно перечисляют доход из фонда будущих поколений. По моему около 25 тыс. евро в год выходит. Читал статью про это. Разрыв в зарплат адвоката и уборщицы не более2-х раз. Раз в 10 лет каждый получает оплачиваемый отпуск продолжительностью ОДИН ГОД для повышения квалификации.
Морды, пухлые , холёные-кто они?
А у нас от нашей подушки безопасности скоро одна грязная наволочка останется (слова Зюганова)
И действительно, одни морды, которые отбираются очевидно по степени холёности.
5.06.2017 09:06
Илья
Алтайский край на 3 мете по экологии скбъектов РФ. Это говорит о том, что эти проекты работают и приносят свои плоды - граждане живут в чистом крае, и могут не опасаться за своё здоровье!!
Предвыборная лапша.
В КАКОМ ТО ДРУГОМ ГОРОДЕ НАПИШУТ ТОЖЕ САМОЕ, И ТАК В КАЖДОЙ ОБЛАСТИ, МОЛ МЫ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЧИСТОТЕ.
В городе бывших тракторостроителей много проблем накопилось, но основная- отсутствие работы.
Молодежь уезжает.
Пока только разговоры об улучшении ситуации ведутся.
Оптимизация продолжается...
5.06.2017 09:26
- гость -
ты когда Мурзилку читаешь, то не надо на всеобщее обсуждение это выносить.
уборщица в Норвегии - 25 000 крон, адвокат - 62 000 крон. в месяц.
плюс налоги от 35 до 57%, в зависимости от размера дохода.
Что касается ЗАО Едим Россию, то это реинкарнация КПСС, причём плохого качества. Завтра, допустим, возникнет другая партия власти, так все члены ЕР перетекут туда.