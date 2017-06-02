Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника управления – начальника следственного управления УМВД России по Барнаулу, которого подозревают в получении взятки, а его знакомого – в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по Алтайскому краю.
В ведомстве полагают, что экс-начальник не раз требовал у гражданина передать ему взятку в размере двух миллионов 200 тысяч рублей, а он, в свою очередь, не будет арестовывать имущество гражданина, а также возобновлять следствие в отношении него по уголовному делу о мошенничестве.
Чтобы деньги были переданы, бывший сотрудник УМВД договорился со своим знакомым. Деньги он получал частями разными способами с мая 2016 года по январь 2017 года. Позже сотрудники УФСБ по региону задержали его с поличным.
Комментарии
можно, угадаю приговор? 3 года условно, штраф 200 тыс,
Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет.
Значит с ними нам вести незримый бой,
Так назначено судьбой для нас с тобой -
Служба дни и ночи.
Если где-то человек попал в беду
Мы поможем - мы всё время на посту.
Ну, а если вдруг, кому нибудь из нас
Тоже станет туго -
Что ж, друг друга выручали мы не раз,
И не раз согрело нас в тяжёлый час
Сердце, сердце друга.
Ну система, задерживает ФСБ, а расследует СУСК, следственный сам что ли не может задержать?)
с
Санек, с совхоза Огонек, Следком расследует, а оперативное сопровождение
(а задержание - это оперативное действие) осуществляют Угро, Обэп, Фсб, Уфсин (по свое части).
Поскольку подозреваемый из системы МВД, то оперативные действия осуществляла ФСБ.
А вот кто пасет за ФСБой?
ФСБ сороковой день МВД
2.06.2017 16:02
- гость - Похоже никто Андрюш...
А как же презумпция доверия? Его требование взятки было априори законным.
А презумпции доверия авансом не дают.