Минтранс увеличит размер компенсаций за задержки авиарейсов в России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на министра транспорта РФ Максима Соколова. Такая мера будет принята для того, чтобы сократить количество подобных ситуаций и привлечь к ответственности авиакомпании.
Поводом к таким шагам стали массовые задержки вылетов "ВИМ-Авиа". Пассажирам в разных аэропортах приходилось часами ждать прибытия воздушных судов.
В компании это объясняли техническим обслуживанием. Транспортные прокуратуры сразу нескольких регионов начали проверку по факту массовых задержек рейсов, а глава Колымы Владимир Печеный пожаловался на авиакомпанию в Росавиацию.
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