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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после президентских выборов в 2018 году членов правительства будет назначать избранный президент. Об этом пишет РИА Новости.
"Все будут продолжать работать, как работали. Скорее всего, все будет хорошо. Задача только — насколько лучше, чем сегодня", — отметил пресс-секретарь.
Ранее нынешний президент России Владимир Путин назвал преждевременным вопрос о своем участии в выборах 2018 года. Также он говорил, что будет делать все от него зависящее, чтобы выборы прошли законно.
Комментарии
Письков, ты бредишь. С чего взял, что президент будет избранным?
"Наступает эпоха процветания" (из выступления Улюкаева перед депутатами гос. думы, весна 2015)
К слову. Теперь процветает под домашним арестом.
Едрос с трибуны - "ТОварищи с 2018 года мы будем жить еще лучше!"
Народ - А мы?
Манипуляторы((((
А , что он ещё скажет перед выборами?
Люди, не верьте им.
Хорошо! Всё будет хорошо!
Всё будет хорошо я это знаю, знаю!
Хорошо! Всё будет хорошо!
Ой чувствую я девки, загуляю, ой загуляю!
Пел немного поддатый мужик в красных штанах, с часами за 37 млн руб
Предвыборная лапша.