Депутаты Барнаульской городской думы приняли на сессии в пятницу, 2 июня, поправки в бюджет города на 2017 год. За счет поступлений из российской казны и иных доходов бюджет подрос на 1,9 млрд рублей.
Доходы городской казны увеличены на 1,9 млрд рублей. 1,7 млрд из них — безвозмездные поступления из федеральной казны.
Часть этих средств пойдет на федеральные проекты: около 1 млрд – на "Безопасные и качественные дороги" и "Формирование современной городской среды", 530 млн рублей – на строительство школ, 110 млн рублей — на повышение заработной платы работников детских садов и школ, еще 36 млн рублей направят на озеленение.
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Еще 192,8 млн рублей город получит в виде налоговых и неналоговых доходов: 100 млн рублей за счет поступлений земельного налога, 45 млн рублей — доходы от реализации муниципального имущества, 27 млн — налог на имущество физических лиц, 13 млн — единый сельскохозяйственный налог и 11 млн поступлений налога на доходы физических лиц.
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Теперь общий объем доходов бюджета города составит 10 млрд 784,5 млн рублей, в том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета — 4 млрд 671,5 млн рублей. Общий объем расходов – 11 млрд 367,3 млн рублей, дефицит — 582,8 млн рублей.
Комментарии
Те что на стройку отдайте Селфу, а ини чё нибудь построят вам.