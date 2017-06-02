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Центробанк прогнозирует рост объемов кредитования в России по итогам 2017 года на 2-4%, сообщила на полях ПМЭФ-2017 глава Банка России Эльвира Набиуллина. На данный момент в стране уже наметилась тенденция к увеличению и начался новый цикл кредитной активности.
"Мы видим и рост экономики, и рост спроса на кредиты, и мы рассчитываем, что это действительно будет тенденцией", — рассказала она в интервью телеканалу "Россия 24".
Петербургский международный экономический форум проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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