14 сентября в Барнауле уже в четвертый раз пройдет ежегодный "Отпечаток". Это одно из крупнейших региональных мероприятий для представителей типографий, полиграфического и рекламного бизнеса.
Организует мероприятие "НТЦ Галэкс" и партнёры – крупнейшие производители оборудования, программного обеспечения, печатных материалов и других решений для полиграфического бизнеса.
Традиционно программа мероприятия включает выступления экспертов, демонстрацию оборудования и материалов для печати.
До мероприятия осталось чуть больше трех месяцев, и организаторы предлагают всем заинтересованным принять непосредственное участие в формировании программы мероприятия.
Для этого следует проголосовать за предложенные нами темы или написать свои.
Также можно выступить со своим докладом, поделиться опытом ведения бизнеса или другой полезной информацией. Предложения по своим выступлениям следует присылать на почту pressa@galex.ru
*** ООО "НТЦ Галэкс" — многопрофильная ИТ-компания, предоставляющая полный комплекс услуг по информационному и техническому обеспечению и соответствующее сервисное обслуживание. "Научно-технический центр Галэкс" работает на корпоративном рынке информационных технологий Сибирского федерального округа с 1993 года и является на сегодняшний день одной из крупнейших многопрофильных региональных ИТ-компаний России. http://www.galex.ru