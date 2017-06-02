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Мокрый снег выпал в Москве днем в пятницу, 2 июня, в районе Киевского вокзала и площади Европы. Об этом пишет "Интерфакс".
На этот день синоптики передавали сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха в Москве колеблется от 12 до 14 градусов.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , эксперты метеорологического сервиса "Метеоновости" выяснили, что май в этом году в Москве стал одним из самых холодных за последние 100 лет. Он начался с тепла в +25, однако это очень быстро закончилось. Потом температура воздуха поднималась только до 9-10 градусов. Погода начала выравниваться только во второй половине месяца.
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