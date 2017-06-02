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Вандалы облили красной краской монумент Славы, установленный во Львове в память о погибших в Великой Отечественной войне советских солдатах. Об этом пишет ТАСС.
Заявление в полицию о происшествии поступило утром в пятницу, 2 июня. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место ЧП. Сейчас они устанавливают все детали произошедшего и решают вопрос об открытии уголовного дела.
Напомним, памятник советским солдатам во Львове был установлен еще в 1970 году. Он расположен в Центральном парке культуры и отдыха. Каждый год там проходят мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.
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