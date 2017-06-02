Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин допускает, что рабочий день в будущем могут сократить до четырех часов.
При этом такие нововведения не должны повлиять на сокращение заработной платы. Об этом шла речь на Петербургском экономическом форуме, сообщает russian.rt.com.
Топилин напомнил, что еще в 19 веке люди работали по 12-16 часов в сутки. В 20 веке эти нормы были сокращены до 8-часового дня. Но сейчас есть страны, где рабочий день короче.
"Может быть, в XXI веке будет стандарт — четыре часа, может пять, может быть шесть, я не знаю, может быть, когда-нибудь за два часа будем с вами всё отрабатывать, а потом заниматься своими делами", — сказал министр.
Комментарии
ХОРОШ , КУДА НЕ СУНЬСЯ 12ти ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ.
СТАНДАРТНЫЙ ШУМ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ.