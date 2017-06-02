Руководство Общественной палаты Барнаула избрали на заседании в администрации города в пятницу, 2 июня.
Председателем палаты стал Владимир Лопаткин, который возглавлял палату и в прошлом созыве.
В 2000 и 2004 годах Лопаткин являлся депутатом Барнаульской городской думы, в Общественной палате Барнаула с 2010 года, тогда же он стал и ее председателем, был им переизбран в 2014 году, а теперь и в 2017-м.
Бывший первый заместитель главы администрации Барнаула Петр Фризен стал заместителем председателя, а секретарем – Ольга Лонская.
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Как ранее сообщал Amic.ru, весь состав ОП четвертого созыва был сформирован в мае. В его составе 33 общественника: 11 утверждал глава администрации Сергей Дугин, 11 — депутаты Барнаульской городской думы, еще 11 выбирала уже сама ОП.
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