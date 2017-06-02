У подножия новой лестницы в Нагорный парк начало работать первое кафе. Фудтрак расположен на специально оборудованной площадке.
Посетители смогут приобрести мороженое, прохладительные и горячие напитки, свежую выпечку и продукцию фастфуда.
Поручение об организации точки быстрого питания на территории туркластера дал глава администрации города Сергей Дугин.
Жители краевой столицы обращались в мэрию города с просьбой предусмотреть в этом месте возможность купить напитки и покормить детей, пишет официальный сайт города.
"Новая лестница в Нагорный парк и террасы стали популярным местом отдыха в Барнауле. Каждый день здесь прогуливаются сотни барнаульцев и гостей города. Такое мобильное кафе будет в этом месте кстати. Можно разнообразить привычное меню фастфуда, чтобы посетители могли выбрать перекус для себя", — заявил глава администрации города Сергей Дугин.
Комментарии
Где традиционный русские напитки, квас, водка,сбитень и еда- гречневая каша, блины и пельмени.
Приволокли буржуйскую тележку торгуют пиндосовским дерьмом
зачем оно тут?
и еще ... а что на травку не хватило? поэтому у нас везде пыль по городу, вот вроде бы сделали, плиточка, косогорчик и как обычно на "10 метров" не хватило!
идиотизм!