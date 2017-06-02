Премьера фильма "Чудо-женщина"
Вчера в российском прокате стартовал фильма "Чудо-женщина". Те, кто уже успел сходить на премьеру, восхищаются лентой, актерским составом, благодарят за экшн, юмор, шутят сами, "рыдают от финала фильма", а также выкладывают фото в образе главной героини фильма.
Каждая Женщина — #ЧудоЖенщина И хоть не у всех из нас есть супергеройские плащи, зато круто позировать умеем все! 😅 Бегом вдохновляться красотами в новом фильме #ЧудоЖенщина 🍿📽 И да! Для тех, кто все-таки собирает свой супергеройский аутфит — РОЗЫГРЫШ браслетов принцессы амазонок!!! 💥💃🏻💥 1 — Для этого нужно написать "участвую" в комментариях ✔️ 2 — Подписаться на @wbrussia, где и будут результаты розыгрыша 5 июня ✔️ 3 — Все идем в кино ✔️ Удачи! 👍🏻✨
Среди комментаторов есть и те, кому фильм не понравился.
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Снег в июне
И пока вся Россия радуется лету, в Москве 2 июня выпал снег. Москвичи делятся видео летнего снега, переживают очередную волну холода, беспокоятся за рассаду, не могут припомнить таких случаев раньше и предполагают, что это пример "использования климатического оружия".
Дети-полицейские задержали Данилу Козловского
Данилу Козловского задержали дети-полицейские за то, что он читал "Гамлета". Такую пародию на нашумевшую историю о декламировании на улице 10-летним мальчиком отрывков известного произведения Шекспира сделали в телепрограмме "Вечерний Ургант".
"Иван как всегда на высоте!", "Вы лучшие!", оценивали видео пользователи соцсетей. Однако не все приняли ролик с таким восторгом, посчитав его несмешным и неудачным.
Уличные пылесосы в Барнауле
Новые машины по очистке улиц появились в Барнауле. Горожане по-разному приняли такую новость. Кто-то с радостью, надеясь на то, что теперь при уборке городских улиц будет меньше пыли, другие с трудом представили такую технику на разбитых дорогах и предположили, что убирать они будут только на определенных улицах. А кто-то пошутил, вспоминая недавний ливень, что "улицы Барнаула скоро не надо будет убирать, их смоет".
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