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Девять мешков с наполнителем для кошачьего туалета своровали подростки ночью, проникнув в зоомагазин в Нефтеюганском районе ХМАО. Об этом пишет ФАН.
Как сообщается, таким образом школьники решили заработать деньги. Ночью они проникли в магазин и положили мешки с наполнителем в санки.
Но на выходе злоумышленников остановила охрана. Подростки бросили мешки и убежали. Возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в иное хранилище. Максимальное наказание по этой статье – до пяти лет лишения свободы.
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