Фото: pixabay.com
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего отца двоих детей, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности шестилетней дочери, погибшей от случайного выстрела своего родного брата. Об этом пишет "Российская газета".
ЧП произошло в декабре прошлого года. Мужчина отправился гулять в лес со своими детьми, с собой у него было два охотничьих ружья. Мужчина дал заряженное ружье 12-летнему сыну, а сам с дочерью спустился по насыпи железнодорожного пути к реке Кукса.
Когда они возвращались, мальчик случайно выстрелил и попал в свою младшую сестру. Шестилетняя девочка погибла на месте.
Комментарии