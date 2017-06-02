Фото: diseno-art.com
Новейший авианосец Gerald R. Ford, стоимость которого оценивается в $12,9 млрд, поступил на вооружение Военно-морских сил США, сообщает РИА Новости. 26 мая прошли его приемные испытания.
Известно, что USS Gerald R. Ford технологически значительно превосходит своих предшественников: может нести больше самолетов, и при этом для его обслуживания требуется меньше военных. Экипаж авианосца, на котором будет базироваться 70 самолетов, составит около 4,5 тыс. человек.
Отмечается, что эксплуатация авианосца начнется не раньше 2020 года. Сейчас в распоряжении ВМС США находятся 11 авианосцев. Между тем планируется построить еще минимум два авианосца данного типа. Предполагается, что военные корабли данного класса заменят авианосцы класса Nimitz.
Комментарии