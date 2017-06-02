Пятница, 2 Июнь, 19:25

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Три месяца счастья: какой летний отдых вы устроите своему ребенку?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,69
€ 63,61
Brent
$ 51,5
19°
Обь
470см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защиты детей-2017Паводок на Алтае – 2017 Дорожный ремонт – 2017
Новости

Самый дорогой боевой корабль в мире поступил на вооружение ВМС США

, ИА "Амител"
Это самый дорогой корабль в истории

Фото: diseno-art.com

Новейший авианосец Gerald R. Ford, стоимость которого оценивается в $12,9 млрд, поступил на вооружение Военно-морских сил США, сообщает РИА Новости. 26 мая прошли его приемные испытания.

Известно, что USS Gerald R. Ford технологически значительно превосходит своих предшественников: может нести больше самолетов, и при этом для его обслуживания требуется меньше военных. Экипаж авианосца, на котором будет базироваться 70 самолетов, составит около 4,5 тыс. человек.

Отмечается, что эксплуатация авианосца начнется не раньше 2020 года. Сейчас в распоряжении ВМС США находятся 11 авианосцев. Между тем планируется построить еще минимум два авианосца данного типа. Предполагается, что военные корабли данного класса заменят авианосцы класса Nimitz.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июнь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
19:21
Коротко о главном: ремонт Красноармейского, выборы и разрушенный сквер
Рассказываем о самых важных событиях пятницы 2 июня 2017 года
19:15
Когда отмечают Троицу в 2017 году? 0
19:05
Вандалы облили красной краской монумент Славы во Львове 0
18:50
12-летний мальчик на Кубани случайно застрелил свою сестру 0
18:33
Что такое Троицкая родительская суббота и что нужно делать в этот день? 0
18:27
Женщина с сыновьями 17 лет жила в здании хлебной базы в Алтайском крае 0
18:12
Россия и Армения победили в конкурсе "Детская новая волна" 0
18:08
Трамвай в Барнауле остановил движение из-за задымления пантографа 0
17:59
Центробанк предсказал, через сколько лет пятница станет выходным днем 0
17:43
Самый дорогой боевой корабль в мире поступил на вооружение ВМС США 0
17:36
Главой Общественной палаты Барнаула вновь стал Владимир Лопаткин 0
17:25
На лестнице в Нагорном парке Барнаула начали продавать фастфуд. Фото 5
17:11
Летняя зима: мокрый снег выпал в Москве 2 июня 1
17:07
Мадина VS Екатерина. Интервью с соперницами за сердце главного холостяка 0
16:59
Топилин не исключил сокращение рабочего дня до четырех часов 1
16:44
Стоп-кадр. Свидание у фонтана 0
16:32
Тела двух пропавших мальчиков нашли в Иркутской области 0
16:21
Центробанк ожидает рост спроса россиян на кредиты 4
16:16
Бюджет Барнаула подрос на 1,9 млрд рублей 1
16:06
"Все будет хорошо": Песков рассказал о России после 2018 года 8
15:52
Минтранс увеличит размер компенсаций пассажирам за задержки самолетов 0
15:39
Дело экс-начальника СУ УМВД Барнаула, обвиняемого во взятке, завершено 9
15:27
Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности передали на Алтае 0
15:21
Центробанк начал работу над созданием виртуальной национальной валюты 4
15:08
Перестрелка произошла в Москве минувшей ночью, два человека погибли 6
14:59
Самый татуированный британец может лишиться руки из-за кастета-импланта 2
14:35
Десять уличных пылесосов приобрели в Барнауле для поддержания чистоты 9
14:29
Ученые поймали у берегов Австралии рыбу "без лица" 2
14:14
Россия сняла запрет на ввоз некоторых турецких продуктов 0
14:03
Путин заявил, что Сноуден не должен был раскрывать работу спецслужб США 34
13:59
Обеспеченные россияне предпочитают тратить деньги на путешествия и спорт 7
13:33
Белокуриха названа лучшей здравницей России шестой раз подряд 0
13:27
Кинорежиссер Эмир Кустурица попал в ДТП в Сербии на Mercedes 0
13:13
Голубятню снесут в Бийске из-за аллергии на птиц у соседских детей 6
13:05
Роскомнадзор заблокировал 9 тысяч "групп смерти" с начала 2017 года 0
12:50
Горящую Honda Fit тушили шестеро пожарных в Барнауле 0
12:35
Воспитанников детдома в Биробиджане кормили кашей с металлической стружкой 2
12:25
Вандалы вырвали скамейки и урны в сквере "Химик" в Барнауле. Фото 9
12:12
В ожидании мэра: гордума приняла порядок конкурса на пост главы Барнаула 1
12:02
45 партий имеют право пойти на выборы в Алтайском крае в 2017 году 0
11:57
Какая погода ждет жителей Алтайского края в первые летние выходные? 0
11:37
Смотрим на достраивающийся "Макдоналдс" около Новоалтайска 5
11:27
В тесноте и обиде: как маленькая квартира может разрушить семью 9
11:12
Что такое Парижское соглашение и почему США решили из него выйти? 2
11:01
Сотрудники Fix Price в Заринске удерживали ребенка за кражу жвачки – СУСК 61
10:48
Минтранс хочет запретить проносить алкоголь из duty free в самолеты 2
10:40
Какой должна быть свадебная прическа?: советы специалистов 0
10:31
Администрация Трампа с начала работы хотела снять санкции с России – СМИ 4
10:30
Как получить стипендию или грант для обучения за рубежом? 0
10:21
Депутаты Госдумы хотят включить в программу "Земский доктор" малые города 1
10:14
Как отдыхаем на День России в 2017 году? 3
10:03
Вода в реке Обь в Барнауле за сутки спала на девять сантиметров 0
09:53
Какой праздник мы отмечаем 12 июня? 22
09:37
Минздрав предлагает запретить господдержку фильмов со сценами курения 9
09:30
Элитная парфюмерия: как не стать жертвой мошенников 0
09:30
Пенсионерка из Барнаула вошла в топ-10 на соревнованиях на планшетах 2
09:25
Подозреваемого в покушении на Путина ранили в Киеве 1
09:12
Суд оштрафовал жительницу Барнаула за продажу ручек с видеокамерой внутри 15
08:50
Более получаса тушили жилой дом в Барнауле 2
08:32
Подростки разрисовали краской знаменитые буквы "Барнаул" 22
08:30
Более тысячи человек приняли участие в "Зеленом марафоне" 0
08:14
Более 20 человек тушили надворные постройки в Барнауле 3
07:30
Копите деньги: сколько стоит сделать ремонт в Барнауле? 15
07:04
Как оформить загранпаспорт в 2017 году? Пошаговая инструкция 5
06:46
Боль и чаяния: когда в Барнауле отремонтируют проспект Красноармейский? 20
06:32
Дождливую и теплую погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае 2 июня 0
03:01
Школьник спас двух девочек, тонущих в реке в Омске 8
02:01
Путин пословицей ответил на вопрос о предотвращенных охраной покушениях 18
01:01
Программа маткапитала может быть продлена до 2023 года 0
00:01
Сын Боба Марли стал совладельцем ежемесячника о марихуане 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.