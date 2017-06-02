Через 15 лет пятница может стать выходным днем, так считает первый зампред Банка России Сергей Швецов. Данную перспективу он связывает с активными процессами глобализации. Разговор об этом шел на Петербургском экономическом форуме, сообщает russian.rt.com.
Швецов подчеркнул, что это будет возможно благодаря внедрению роботов, повышению производительности труда.
При этом появление третьего выходного может послужить дополнительным импульсом для развития экономики — появятся ее новые секторы, связанные с личным временем, уточнил он.
Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на этом же мероприятии сообщил, что допускает в будущем сокращение рабочего дня до четырех часов.
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