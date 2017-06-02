Фото: Александра Черданцева ИА "Амител"
Задымление пантографа произошло у трамвая, следовавшего по маршруту №10 в Барнауле, на остановке 80-й Гвардейской дивизии, сообщает корреспондент ИА "Амител" с места происшествия.
По словам источника информации, инцидент произошел вечером в пятницу, 2 июня. Из пантографа трамвая идет черный дым. Пассажиров внутри общественного транспорта нет. Кондуктор и водитель автобуса стоят с огнетушителем в руках.
Данная ситуация привела к остановке движения трамваев.
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