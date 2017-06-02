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Жительнице Алтайского края благодаря обращению в прокуратуру удалось добиться выдачи новой трехкомнатной квартиры взамен здания бывшей хлебной базы, где она жила с детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
Как сообщается, 57-летняя женщина вместе со своими двумя сыновьями с 2000 года жила в здании хлебной базы. В 2000 году это здание перевели из разряда нежилого в жилой фонд, а женщине и ее детям на основании ордера предоставлено право там проживать.
Спустя четыре года здание было признано аварийным, осенью следующего года оно подлежит сносу. Но новое жилье семье не выдали. Тогда жительница Алтайского края обратилась в прокуратуру.
"Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. В настоящее время матери и двум ее сыновьям предоставлена благоустроенная трехкомнатная квартира в Славгороде", — уточняют в ведомстве.
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