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Жаркую, ясную погоду прогнозируют на территории Алтайского края на субботу, 3 июня. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, воздух днем прогреется до +21...+26 градусов.
Ветер будет дуть северный 3-8 метров в секунду с усилением до 14. В Барнауле температура воздуха составит +22...+24 градуса. Ветер будет дуть северный днём 5-10 метров в секунду.
Напомним, в Алтайском крае с 3 по 7 июня передано штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (четвертый класс горимости). А с 4 по 7 июня в Славгородском и Мамонтовском районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (пятый класс горимости).
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