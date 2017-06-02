В Фонде кино на защите проектов компаний-лидеров отечественной киноиндустрии один из проектов представил продюсер Александр Роднянский, который приступает к работе с режиссером Федором Бондарчуком, пишет "Российская газета".
Фильм будет называться "Венские каникулы". Первый сценарий был написан в конце 70- х годов прошлого века Владимиром Высоцким и Эдуардом Володарским. Роднянский рассказал, что это была единственная киноповесть Высоцкого, написанная для себя и своих друзей — Вахтанга Кикабидзе, Жерара Депардье и Даниэля Ольбрыхского.
Разумеется, в новой версии будут играть другие актеры. В рабочем материале фигурирует, например, Венсан Кассель. Поскольку проект планируется как международный, в нем следует ожидать появления иностранных звезд.
Зрителей ждет рассказ о том, как в последние дни Великой Отечественной войны из немецкого лагеря бегут трое. И единственный шанс для главного героя вернуться на родину героем — угнать самолет, в чем ему должны помочь друзья.
Фильм, действие которого происходит в 1945 году в пяти европейских столицах, будут снимать в Венгрии. Выпустить картину планируют в конце 2018 — начале 2019 года. Бюджет фильма 750 млн рублей.
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